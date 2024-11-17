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В Свердловской области выявили 45 пьяных водителей за сутки
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области за сутки инспекторы ГИБДД выявили 75 водителей, нарушивших правила дорожного движения. Из них 45 находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а 29 не имели водительских прав или были ранее лишены их.
Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, сегодня в Верхней Пышме около 10:20 на улице Калинина пьяный водитель «Лады Калины» на высокой скорости не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в ограждение жилого дома. Никто из людей не пострадал.
Сотрудники автоинспекции установили, что 23-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения: тест показал 0,804 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сам водитель не смог объяснить, куда направлялся. Также в ходе проверки выяснилось, что передние стёкла автомобиля были затонированы.
На нарушителя составили административные материалы по двум статьям КоАП РФ: за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8) и за использование тонированных передних стёкол (ч. 3.1 ст. 12.5). Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а разбирательство продолжается.
Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, сегодня в Верхней Пышме около 10:20 на улице Калинина пьяный водитель «Лады Калины» на высокой скорости не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в ограждение жилого дома. Никто из людей не пострадал.
Сотрудники автоинспекции установили, что 23-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения: тест показал 0,804 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сам водитель не смог объяснить, куда направлялся. Также в ходе проверки выяснилось, что передние стёкла автомобиля были затонированы.
На нарушителя составили административные материалы по двум статьям КоАП РФ: за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8) и за использование тонированных передних стёкол (ч. 3.1 ст. 12.5). Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а разбирательство продолжается.
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