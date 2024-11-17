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В Свердловской области выявили 45 пьяных водителей за сутки

13.19 Воскресенье, 24 ноября 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области за сутки инспекторы ГИБДД выявили 75 водителей, нарушивших правила дорожного движения. Из них 45 находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а 29 не имели водительских прав или были ранее лишены их.

Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, сегодня в Верхней Пышме около 10:20 на улице Калинина пьяный водитель «Лады Калины» на высокой скорости не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в ограждение жилого дома. Никто из людей не пострадал.
Сотрудники автоинспекции установили, что 23-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения: тест показал 0,804 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сам водитель не смог объяснить, куда направлялся. Также в ходе проверки выяснилось, что передние стёкла автомобиля были затонированы.

На нарушителя составили административные материалы по двум статьям КоАП РФ: за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8) и за использование тонированных передних стёкол (ч. 3.1 ст. 12.5). Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а разбирательство продолжается.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:42 Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП, в котором погибли двое юных велосипедистов
16:19 Дмитрий Медведев посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
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11:01 В Екатеринбурге обсудят «трудные темы» в музеях на открытой дискуссии
20:57 На власть без ретуши можно взглянуть в Ельцин Центре
20:34 Почти на 10 лет отправится в колонию убийца из Карпинска
19:59 Горка-гигант заработала в Парке Маяковского
19:39 В загоревшейся пятиэтажке Нижнего Тагила погиб человек
19:15 Студенты УрГАХУ разработают проект эко-деревни
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