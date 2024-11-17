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В екатеринбургском Музее ИЗО покажут художественное наследие династии Туржанских
Предоставлено Музеем ИЗО
В Екатеринбургском музее изобразительного искусства в центре «Эримтаж-Урал» откроется выставка, на которой покажут художественное наследие династии Туржанских.
В экспозиции будут представлены работы основателя – художника-импрессиониста Леонида Туржанского (1874–1945), и его продолжателей – сына Вадима (1915–1937), дочери Ирины (1920–2003) и внучки Татьяны (1940–2016), которая продолжила творческий путь своей династии и сберегла семейное наследие. Выставка же стала возможна благодаря правнука Леонида – Дмитрия Туржанского.
На выставке будет представлено более 180 произведений.
Посмотреть на работы четырёх мастеров можно с 30 ноября 2024 года по 2 февраля 2025 года.
В экспозиции будут представлены работы основателя – художника-импрессиониста Леонида Туржанского (1874–1945), и его продолжателей – сына Вадима (1915–1937), дочери Ирины (1920–2003) и внучки Татьяны (1940–2016), которая продолжила творческий путь своей династии и сберегла семейное наследие. Выставка же стала возможна благодаря правнука Леонида – Дмитрия Туржанского.
На выставке будет представлено более 180 произведений.
«В подобном составе и объёме искусство династии Туржанских никогда не представлялось публично»,
– отметили в Музее ИЗО.
Посмотреть на работы четырёх мастеров можно с 30 ноября 2024 года по 2 февраля 2025 года.
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