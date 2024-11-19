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В 26-й школе Волчанска девятиклассница избила шестиклассницу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В женском туалете волчанской школы №26 девятиклассница избила шестиклассницу, сняв все издевательства на видео, которое в итоге угодило в интернет. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 21 ноября. Как сообщили в пресс-службе ведомства, потерпевшую, 2012 года рождения, госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы, у неё сотрясение. Также известно, что издевавшиеся над ней девочки состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Они 2007 и 2011 года рождения.
Сейчас прокуратура намерена проверить школу и работу системы органов профилактики.
По данным «Вечернего Карпинска», опубликовавшего видео с избиением школьницы, поводом для агрессии в адрес девочки стало то, что якобы из-за неё родители узнали о «сигаретных делах» других учениц.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 21 ноября. Как сообщили в пресс-службе ведомства, потерпевшую, 2012 года рождения, госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы, у неё сотрясение. Также известно, что издевавшиеся над ней девочки состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Они 2007 и 2011 года рождения.
Сейчас прокуратура намерена проверить школу и работу системы органов профилактики.
По данным «Вечернего Карпинска», опубликовавшего видео с избиением школьницы, поводом для агрессии в адрес девочки стало то, что якобы из-за неё родители узнали о «сигаретных делах» других учениц.
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