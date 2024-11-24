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СМИ сообщают о задержании подозреваемого в убийстве на Эльмаше
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве возле дома на улице Красных командиров, 106, где было обнаружено тело 30-летней девушки с перерезанным горлом и другими ножевыми ранениями.
По данным Ura.ru, уголовным розыском был задержан 37-летний мужчина. Убитая приходилась ему сестрой его бывшей жены. С ней он столкнулся во дворе дома по воле случая, когда его вдруг охватила ненависть и он захотел расправиться с девушкой. Известно, что перед убийством он долго и много пил.
Задержали недалеко от села Мокроусское в Горноуральском городском округе. Сообщается, что на допросе он во всём сознался.
По данным Ura.ru, уголовным розыском был задержан 37-летний мужчина. Убитая приходилась ему сестрой его бывшей жены. С ней он столкнулся во дворе дома по воле случая, когда его вдруг охватила ненависть и он захотел расправиться с девушкой. Известно, что перед убийством он долго и много пил.
Задержали недалеко от села Мокроусское в Горноуральском городском округе. Сообщается, что на допросе он во всём сознался.
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