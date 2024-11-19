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Помощника митрополита Кульберга подозревают в попытке изнасилования студентки в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
СМИ сообщают о задержании 26-летнего священника по подозрению в покушении на изнасилование 19-летней студентки 10 ноября возле подъезда на улице Куйбышева в Екатеринбурге.
По данным Ura.ru, речь идёт якобы о помощнике митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Е1 пишет, что его уже привезли в суд. Эту же информацию передаёт 66.ru. Официально эту информацию ещё нигде не подтвердили.
Ранее сообщалось, что неизвестный преследовал девушку до самого подъезда, где перегородил ей двери и начал удовлетворять себя. Этот момент попал на камеру домофона. Студентка поспешила уйти, но после этого, по словам пострадавшей, мужчина накинулся на неё и, продолжая ублажать себя, стал бить по её по голове.
По данным Ura.ru, речь идёт якобы о помощнике митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Е1 пишет, что его уже привезли в суд. Эту же информацию передаёт 66.ru. Официально эту информацию ещё нигде не подтвердили.
Ранее сообщалось, что неизвестный преследовал девушку до самого подъезда, где перегородил ей двери и начал удовлетворять себя. Этот момент попал на камеру домофона. Студентка поспешила уйти, но после этого, по словам пострадавшей, мужчина накинулся на неё и, продолжая ублажать себя, стал бить по её по голове.
«Я била его локтем в пах. Мама услышала в трубку мои крики и бегом выбежала на улицу. Наверное, он увидел её, поэтому отпустил меня и убежал»,
– рассказывала девушка.
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