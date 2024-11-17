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В Свердловской области взят под стражу водитель, сбивший насмерть двух подростков
Фото: Кушвинский городской суд Свердловской области
Кушвинский городской суд избрал меру пресечения в отношении 49-летнего Игоря Колесникова, обвиняемого в смертельном ДТП с участием двух несовершеннолетних велосипедистов. Мужчина заключён под стражу до 23 января 2025 года.
По версии следствия, авария произошла вечером 22 ноября на восьмом километре дороги «Кушва — Верхняя Тура». Колесников, управляя автомобилем Ford Explorer, совершил обгон с выездом на встречную полосу. Там он сбил двух подростков 2007 и 2008 годов рождения, которые ехали на велосипедах в попутном направлении. От полученных травм подростки скончались на месте.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, заключив обвиняемого под стражу. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Колесникову вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
По версии следствия, авария произошла вечером 22 ноября на восьмом километре дороги «Кушва — Верхняя Тура». Колесников, управляя автомобилем Ford Explorer, совершил обгон с выездом на встречную полосу. Там он сбил двух подростков 2007 и 2008 годов рождения, которые ехали на велосипедах в попутном направлении. От полученных травм подростки скончались на месте.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, заключив обвиняемого под стражу. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Колесникову вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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