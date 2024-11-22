В Екатеринбурге предъявлено обвинение в убийстве возле дома на улице Тверитина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Следственный комитет предъявил обвинение 40-летнему жителю Екатеринбурга в убийстве, которое произошло в ночь на 23 ноября возле дома по улице Тверитина, 53а.По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии опьянения, вступил в конфликт с двумя незнакомыми прохожими. Ссора переросла в нападение: обвиняемый нанёс им ножевые ранения и скрылся. Один из пострадавших позже скончался в больнице, второму оказывается медицинская помощь.В квартире обвиняемого проведён обыск. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.