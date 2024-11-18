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Прокурор отказался от требования закрыть приют для животных в Сысерти
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Прокурор отказался от иска с требованием закрыть приют для животных в Сысерти. В новом варианте иска остался лишь ряд нарушений, которые приют должен устранить до следующего лета.
Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал адвокат адвокатского бюро «Бельянский и партнеры» Алексей Екимов.
О конфликте между местным предприятием, которое производит напитки, и расположенным по соседству центром для бездомных животных «Мишутка» мы писали на этой неделе.
Бизнесмен утверждает, что в приюте антисанитарные условия и что расположен он на этой территории с нарушением закона. Местный прокурор обратился в суд с требованием запретить деятельность приюта на этом земельном участке. В качестве оснований был перечислен ряд нарушений, которые были выявлены в приюте. В том числе, прокурата посчитала, что приют не может находиться на участке, который был передан центру от РПЦ.
Между тем, адвокат, представляющий интересы приюта, ранее заявил, что мера по запрету деятельности «неадекватна ситуации». «Сысертский прокурор, явно нарушая баланс общественных интересов, просит запретить деятельность приюта для бездомных животных и освободить земельный участок. В то время как обычно прокуроры выходят с исками о возложении обязанности устранить допущенные нарушения, но никак не запретить деятельность и выгнать приют», — комментировал ранее адвокат.
О том, что прокурор отказался от требования запретить деятельность приюта, стало известно на заседании суда, которое состоялось накануне.
«Прокурор отказался от иска, добавил новые [требования] об устранении нарушений. Отказ от иска был заявлен в суде и принят судом», — рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Алексей Екимов. Он добавил, что защита предоставила все документы, которые подтверждают законность деятельности приюта.
В новом варианте иска (есть в распоряжении редакции) перечислены 12 нарушений, которые приют должен устранить до июня следующего года. Речь идёт о выгульной площадке для собак, карантинном помещении, ветпункте, электроснабжении и т.д. По словам адвоката, семь пунктов из этого списка (в частности, о санитарно-защитной зоне) уже устранены.
Ранее волонтеры рассказали, что готовы оперативно устранять все нарушения своими силами и с помощью благотворителей. Помощь приюту также оказывают местные власти.
Следующее заседание суда назначено на 3 декабря.
Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал адвокат адвокатского бюро «Бельянский и партнеры» Алексей Екимов.
О конфликте между местным предприятием, которое производит напитки, и расположенным по соседству центром для бездомных животных «Мишутка» мы писали на этой неделе.
Бизнесмен утверждает, что в приюте антисанитарные условия и что расположен он на этой территории с нарушением закона. Местный прокурор обратился в суд с требованием запретить деятельность приюта на этом земельном участке. В качестве оснований был перечислен ряд нарушений, которые были выявлены в приюте. В том числе, прокурата посчитала, что приют не может находиться на участке, который был передан центру от РПЦ.
Между тем, адвокат, представляющий интересы приюта, ранее заявил, что мера по запрету деятельности «неадекватна ситуации». «Сысертский прокурор, явно нарушая баланс общественных интересов, просит запретить деятельность приюта для бездомных животных и освободить земельный участок. В то время как обычно прокуроры выходят с исками о возложении обязанности устранить допущенные нарушения, но никак не запретить деятельность и выгнать приют», — комментировал ранее адвокат.
О том, что прокурор отказался от требования запретить деятельность приюта, стало известно на заседании суда, которое состоялось накануне.
«Прокурор отказался от иска, добавил новые [требования] об устранении нарушений. Отказ от иска был заявлен в суде и принят судом», — рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Алексей Екимов. Он добавил, что защита предоставила все документы, которые подтверждают законность деятельности приюта.
В новом варианте иска (есть в распоряжении редакции) перечислены 12 нарушений, которые приют должен устранить до июня следующего года. Речь идёт о выгульной площадке для собак, карантинном помещении, ветпункте, электроснабжении и т.д. По словам адвоката, семь пунктов из этого списка (в частности, о санитарно-защитной зоне) уже устранены.
Ранее волонтеры рассказали, что готовы оперативно устранять все нарушения своими силами и с помощью благотворителей. Помощь приюту также оказывают местные власти.
Следующее заседание суда назначено на 3 декабря.
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