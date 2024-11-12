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В Екатеринбурге начинается Неделя краеведческой генеалогии
Фото: Вечерние Ведомости
Завтра, 21 ноября, в Екатеринбурге начнётся Неделя краеведческой генеалогии. Площадкой для мероприятия всероссийского масштаба станет Свердловская областная библиотека имени В. Белинского.
На протяжение недели профессиональные генеалоги и краеведы будут делиться с любителями краеведческой «науки» опытом и познаниями. Съехавшиеся со всей России участники родоведческой научно-практической конференции обсудят проблемы развития генеалогии, расскажут о взаимодействии двух этих часто пересекающихся дисциплин — краеведения и генеалогии, представят малоизвестные источники информации, поделятся списком полезных книг.
Первым мероприятием Недели краеведческой генеалогии станет презентация цифровых проектов Белинки, созданных для поддержки генеалогических исследований. После трёх дней докладов, лекций и обсуждений дойдёт очередь до мастер-классов и заседания клуба «Семейная летопись». В последний день конференции — 30 ноября — планируется провести онлайн-форум «Уральская родоведческая альтернатива».
Уральская родоведческая научно-практическая конференция «Неделя краеведческой генеалогии» проводится в Екатеринбурге в 22 уже раз. Для выступлений докладчиков будет предоставлен актовый зал Белинки. Для тех, кого интересуют темы конференции, но нет возможности её посетить, предполагается организовать видеотрансляцию. Ссылку на видеотрансляцию и подробную программу Недели можно найти на сайте библиотеки.
На протяжение недели профессиональные генеалоги и краеведы будут делиться с любителями краеведческой «науки» опытом и познаниями. Съехавшиеся со всей России участники родоведческой научно-практической конференции обсудят проблемы развития генеалогии, расскажут о взаимодействии двух этих часто пересекающихся дисциплин — краеведения и генеалогии, представят малоизвестные источники информации, поделятся списком полезных книг.
Первым мероприятием Недели краеведческой генеалогии станет презентация цифровых проектов Белинки, созданных для поддержки генеалогических исследований. После трёх дней докладов, лекций и обсуждений дойдёт очередь до мастер-классов и заседания клуба «Семейная летопись». В последний день конференции — 30 ноября — планируется провести онлайн-форум «Уральская родоведческая альтернатива».
Уральская родоведческая научно-практическая конференция «Неделя краеведческой генеалогии» проводится в Екатеринбурге в 22 уже раз. Для выступлений докладчиков будет предоставлен актовый зал Белинки. Для тех, кого интересуют темы конференции, но нет возможности её посетить, предполагается организовать видеотрансляцию. Ссылку на видеотрансляцию и подробную программу Недели можно найти на сайте библиотеки.
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