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В Екатеринбурге из-за игрушечного пистолета школьнику сломали череп
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 31-й екатеринбургской школе учащемся пятого класса из-за игрушечного пистолета, который не поделили дети, сломали череп. Об этом сообщают в СМИ.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловской прокуратуры, инцидент произошёл ещё 3 октября 2024 года рядом со школой. У пострадавшего ребёнка перелом на границе нижней и медиальной стенки левой глазницы.
Теперь ведомство намерено дать оценку работником школы на предмет охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, а также выяснить насколько добросовестно работали органы профилактики.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловской прокуратуры, инцидент произошёл ещё 3 октября 2024 года рядом со школой. У пострадавшего ребёнка перелом на границе нижней и медиальной стенки левой глазницы.
Теперь ведомство намерено дать оценку работником школы на предмет охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, а также выяснить насколько добросовестно работали органы профилактики.
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