Во вторник по Свердловской области горело чуть меньше, чем в понедельник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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МЧС Свердловской области предоставило сводку пожаров, произошедших в минувшие сутки, 19 ноября. Судя по ней, для уральских пожарных день выдался лишь чуть спокойней, чем предыдущий.Во вторник, 19 ноября, свердловских пожарных вызывали на 17 возгораний техногенного характера (накануне таких возгораний было 20). Десять вторничных пожаров произошли в жилом секторе.Самым крупным из вчерашних пожаров стал полыхающий частный дом в деревне Дубровина Тугулымского городского округа. Пожарные час воевали с огнём, успевшим охватить 100 квадратных метров деревянной постройки. К месту происшествия выезжали 7 специалистов пожаротушения в сопровождении трёх единиц техники.Столько же пожарных — 7 человек — понадобилось, чтобы попытаться отбить у огня частную баню в коллективном саду «Радуга» Волчанского городского округа. Но за полчаса, которые ушли на борьбу с пожаром, здание сгорело.Схожий по масштабам и сложности пожар произошёл вчера в Каменске-Уральском. Только горела там не баня, а пустующий дом барачного типа. Огонь успел охватить 75 квадратных метров и был потушен пожарными за полчаса.