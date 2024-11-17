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Видные политические деятели России 90-х выступят в Екатеринбурге
Фото: Вечерние Ведомости
Первый министр экономики постсоветской России Андрей Нечаев и помощник президента Ельцина Георгий Сатаров выступят в Екатеринбурге. Они вошли в число основных спикеров Всероссийской научно-практическая конференции «1990-е: взгляд из XXI века», которая пройдёт на этой неделе.
В пятницу, 22 ноября, в Музее первого президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге начнёт работу двухдневная конференция «1990-е: взгляд из XXI века». Пленарное заседание конференции даст возможность её участникам вспомнить процессы, происходившие в 90-ые годы в России, и с высоты прожитого проанализировать ошибки тех лет, что аукаются в новом веке. Как формировалась российская государственность и с какими экономическими трудностями сталкивались чиновники в высших эшелонах государства расскажут непосредственные участники этих процессов.
Помимо упомянутых уже Андрея Нечаева и Георгия Сатарова в спикеры пленарного заседания конференции заявлены народный депутат СССР, депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва, известный игрок популярной телепередачи «Что? Где? Когда?» Аркадий Мурашёв, доктор политических наук, профессор ИС ФНИСЦ РАН Эмиль Паин, заведующий кафедрой прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала университета НИУ ВШЭ Александр Сунгуров.
Пленарное заседание начнётся днём пятницы в 15.00. Местом его проведения станет пространство Музея первого президента России в Ельцин Центре. Стать слушателем выступлений видных деятелей российской политики 90-х легко: достаточно пройти регистрацию на сайте. Вход на мероприятия конференции бесплатный.
В пятницу, 22 ноября, в Музее первого президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге начнёт работу двухдневная конференция «1990-е: взгляд из XXI века». Пленарное заседание конференции даст возможность её участникам вспомнить процессы, происходившие в 90-ые годы в России, и с высоты прожитого проанализировать ошибки тех лет, что аукаются в новом веке. Как формировалась российская государственность и с какими экономическими трудностями сталкивались чиновники в высших эшелонах государства расскажут непосредственные участники этих процессов.
Помимо упомянутых уже Андрея Нечаева и Георгия Сатарова в спикеры пленарного заседания конференции заявлены народный депутат СССР, депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва, известный игрок популярной телепередачи «Что? Где? Когда?» Аркадий Мурашёв, доктор политических наук, профессор ИС ФНИСЦ РАН Эмиль Паин, заведующий кафедрой прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала университета НИУ ВШЭ Александр Сунгуров.
Пленарное заседание начнётся днём пятницы в 15.00. Местом его проведения станет пространство Музея первого президента России в Ельцин Центре. Стать слушателем выступлений видных деятелей российской политики 90-х легко: достаточно пройти регистрацию на сайте. Вход на мероприятия конференции бесплатный.
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