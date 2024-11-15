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В Каменске-Уральском пенсионерка тростью разбила голову подростку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском пожилая женщина тростью разбила голову подростку из-за того, что он слишком громко разговаривал с другом. Это произошло в доме на бульваре Парижской Коммуны.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, ребята общались на общем балконе, когда туда ворвалась 74-летняя женщина и ударила одного из школьников тростью. После этого юноше пришлось две недели лечиться дома.
Оставлять эту историю вот так родители мальчика не хотели и сообщили в полицию, но там, как пишет ресурс, разбираться в ситуации некому, поэтому семья решила обратиться к юристу.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, ребята общались на общем балконе, когда туда ворвалась 74-летняя женщина и ударила одного из школьников тростью. После этого юноше пришлось две недели лечиться дома.
Оставлять эту историю вот так родители мальчика не хотели и сообщили в полицию, но там, как пишет ресурс, разбираться в ситуации некому, поэтому семья решила обратиться к юристу.
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