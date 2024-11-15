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650 попугаев «прилетели» в Екатеринбург из Киргизии
Фото: Уральское таможенное управление
Из Киргизии в Екатеринбург самолётом доставили 650. Как рассказали Вечерним ведомостям в Уральском таможенном управлении, в багажном отсеке воздушного судна для птичек поддерживалась температура около 23°С.
Там также подчеркнули, что «пернатый груз» прибыл из страны ЕАЭС, поэтому попугайчики не проходили таможенный контроль. Их сразу отправили в зоомагазины уральской столицы. По документам все птицы здоровы.
«400 волнистых попугаев, 100 корелл, 50 неразлучников, 70 амадин, 20 кенаров и 10 ожереловых. Все птички весят 80 кг»,
– отчитались таможенники.
Там также подчеркнули, что «пернатый груз» прибыл из страны ЕАЭС, поэтому попугайчики не проходили таможенный контроль. Их сразу отправили в зоомагазины уральской столицы. По документам все птицы здоровы.
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