Екатеринбургский зооприют спас кота от эвтаназии, теперь спасает от травм

Посодействовать в выздоровлении Харитона можно по следующим реквизитам:



Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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