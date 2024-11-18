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Екатеринбургский зооприют спас кота от эвтаназии, теперь спасает от травм
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Усыпить бродячего кота предложили в одной из екатеринбургских ветклиник, куда животное доставили в надежде вылечить. К счастью, бедолага попал в итоге в «Кляксу» и теперь, вместо смертельных уколов получает исцеляющие лекарства.
У Харитона (как назвали его в зооприюте) черепно-мозговая травма и перелом челюсти. Травмы хоть и серьёзные, но вполне излечимые. Но ветврачи связываться с бродяжкой не захотели, сославшись на то, что кот слишком агрессивный (а каким ещё должно быть напуганное, травмированное животное, которое вряд ли в своей жизни от людей что-то хорошее видело?!). Сердобольным людям, подобравшим его на обочине, предложили кота умертвить.
Но Харитону повезло — вместо кошачьего рая на небеси он оказался в земном кошачьем раю — в приюте «Клякса», где хлопочут над каждым, даже самым безнадёжным мурлыкалкой. Теперь он получает необходимую ветеринарную помощь постепенно отучается шипеть, царапаться и кусаться при виде человека.
Напоминаем, что помочь «Кляксе» можно не только материально, но и несколько сняв нагрузку с опекунов больных и травмированных животных. Для этого нужно лишь приютить кого-то из многочисленных питомцев «Кляксы» у себя. Почти все из кошек и собак, прошедших лечебные курсы, оказываются «на выданье». Для знакомства с теми из них, кто нуждается в новом доме, у «Кляксы» существует отдельная ВК-группа.
У Харитона (как назвали его в зооприюте) черепно-мозговая травма и перелом челюсти. Травмы хоть и серьёзные, но вполне излечимые. Но ветврачи связываться с бродяжкой не захотели, сославшись на то, что кот слишком агрессивный (а каким ещё должно быть напуганное, травмированное животное, которое вряд ли в своей жизни от людей что-то хорошее видело?!). Сердобольным людям, подобравшим его на обочине, предложили кота умертвить.
Но Харитону повезло — вместо кошачьего рая на небеси он оказался в земном кошачьем раю — в приюте «Клякса», где хлопочут над каждым, даже самым безнадёжным мурлыкалкой. Теперь он получает необходимую ветеринарную помощь постепенно отучается шипеть, царапаться и кусаться при виде человека.
Посодействовать в выздоровлении Харитона можно по следующим реквизитам:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса».
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса».
Напоминаем, что помочь «Кляксе» можно не только материально, но и несколько сняв нагрузку с опекунов больных и травмированных животных. Для этого нужно лишь приютить кого-то из многочисленных питомцев «Кляксы» у себя. Почти все из кошек и собак, прошедших лечебные курсы, оказываются «на выданье». Для знакомства с теми из них, кто нуждается в новом доме, у «Кляксы» существует отдельная ВК-группа.
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