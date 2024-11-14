Двух нарушителей миграционного законодательства нашли в Кировском районе Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сотрудники местного управления МВД РФ провели очередной профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства. После него двух приезжих могут выдворить на родину.На сей раз под проверку исполнения миграционного законодательства России попала территория Кировского административного района города Екатеринбурга. Мероприятие прошло 18 ноября силами отдела полиции №2, сотрудников подразделения по вопросам миграции, охраны общественного порядка, по исполнению административного законодательства, участковых, сотрудников ППСП и Госавтоинспекции. Силовую поддержку в рейде оказывал ОМОН Росгвардии.Во время рейда была проверена правомочность нахождения в России 127 граждан иностранного подданства. Подозрения возникли в отношении 17 из них. Этих «подозрительных» доставили в отдел полиции и «пробили» по базам учёта. Только у двоих из доставленных не оказалось документов, подтверждающих их права на нахождение на территории Российской Федерации. И если остальных отпустили на все четыре стороны, эти двое находятся в спецпомещении для содержания задержанных лиц. Решается вопрос об их выдворении за пределы государства, — сообщает УМВД России по городу Екатеринбургу.