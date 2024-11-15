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Депутат гордумы предложил отделить Академический район от Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников предложил отделить Академический район от города после жалобы коллеги на «бедный план» по строительству новых школ и детсадов в Академическом.
Как пишет 66.ru, депутаты потребовали от городской администрации быстрее строить школы, которых начинает не хвататься из-за активной застройки восьмого района жильём, но в следующем году учтено лишь 3,4 тысячи новых мест. По мнению, вице-спикера думы Михаила Матеева, для района, «где каждый год вводится по 300 тысяч квадратных метров жилья, этого недостаточно».
В ответ Александр Колесников предложил «отделить Академический от Екатеринбурга, как балласт».
Напомним, Академический стал восьмым районом Екатеринбурга в октябре 2021 года.
Как пишет 66.ru, депутаты потребовали от городской администрации быстрее строить школы, которых начинает не хвататься из-за активной застройки восьмого района жильём, но в следующем году учтено лишь 3,4 тысячи новых мест. По мнению, вице-спикера думы Михаила Матеева, для района, «где каждый год вводится по 300 тысяч квадратных метров жилья, этого недостаточно».
В ответ Александр Колесников предложил «отделить Академический от Екатеринбурга, как балласт».
Напомним, Академический стал восьмым районом Екатеринбурга в октябре 2021 года.
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