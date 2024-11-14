Покойник за рулём иномарки угодил в ДТП в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 20 ноября, в Екатеринбурге случилось ДТП сразу с тремя иномарки, две из которых мирно стояли на парковке. Судя по имеющимся на данный момент сведениям от Госавтоинспекции Екатеринбурга, аварию устроила… смерть.Парковка на улице 8 Марта в Екатеринбурге стала местом дорожной аварии, случившейся сегодня днём. Туда въехал автомобиль «Hyundai» и протаранил две другие машины иностранного производства — автомобили марок «Toyota» и «Nissan».Прибывшие к месту происшествия автоинспекторы и медики «Скорой помощи» обнаружили за рулём «Хюндая» мужчину без признаков жизни. После осмотра трупа, повреждённых машин и самой парковки, специалисты сделали вывод, что авария произошла после того, как водитель «Хюндай» умер прямо во время движения, а неконтролируемая машина ехала до первого препятствия, коим и оказались припаркованные иномарки.Верна ли эта версия, станет понятно по окончании начатого расследования и проведения судебно-медицинской экспертизы, которая призвана определить причины и точное время смерти водителя.