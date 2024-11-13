Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Эксперты рассказали, как работают поисковые алгоритмы классифайда и на что следует обратить внимание пользователям, чтобы попасть в топ просмотров.Так, на платформе Авито применяется обновленный алгоритм Avito Ranker 3, который изменил логику выдачи объявлений. Алгоритм анализирует более ста факторов, выбирает объявления, соответствующие поисковым фильтрам, и показывает их в наиболее релевантном порядке, рассказали в пресс-службе компании.Алгоритм учитывает, насколько объявление соответствует тексту запроса пользователя, анализирует конверсию из поисковой выдачи в просмотр (и далее в покупку), оценивает конкурентность цены, учитывает интерес и активность в определенной категории товаров, удалённость покупателя и стоимость доставки, рейтинг и отзывы пользователя.Эксперты подчеркивают, что в первую очередь алгоритм ранжирует продавцов с высоким уровнем сервиса и с выполненными проверками профиля. При этом время размещения перестало быть ключевым фактором при ранжировании объявлений.«Одни из самых “весомых” факторов для алгоритма – это качество обслуживания покупателей, отзывы и цена. В первую очередь стоит работать с этими характеристиками объявления. Чем выше будет позиция объявления в поисковой выдаче, тем больше шансов привлечь покупателей. Ведь на первые 10 предложений в результатах поиска приходится до 60% всех просмотров и заказов», — рассказал Александр Романенко, технический руководитель в команде поиска Авито.