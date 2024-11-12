Четыре человека пострадали и один погиб при пожарах за сутки в Свердловской области





– подчеркнули в МЧС. «В доме не был установлен пожарный извещатель. Он мог своевременно оповестить о возгорании и помог бы избежать трагедии!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки свердловские огнеборцы выезжали на тушение 11 пожаров, из которых три произошли в жилом секторе. Несмотря на то, что спасатели приехали так быстро, как только могли, не обошлось без пострадавших и одного погибшего.Так, одно из возгораний произошло в Каменске-Уральском, где при пожаре в гараже пострадал один мужчина. Ещё одно случилось в Нижнем Тагиле. Там в девятиэтажке на Уральском проспекте загорелась квартира, в результате пострадал человек. Было одно возгорание и на трассе – в районе села Николо-Павловское загорелся грузовик, и как итог еще двое пострадавших.Трагедией закончился пожар в селе Перескачка Первоуральского городского округа. Там загорелся жилой дом. С огнём пожарные боролись целый час, а при разборке сгоревшего здания обнаружили тело мужчины. Площадь пожара составила 130 квадратных метров.