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25 лет исполнилось уральскому благотворительному фонду «Дети России»
Предоставлено фондом «Дети России»
Сегодня, 21 ноября, одной из старейших благотворительных организаций Урала исполняется 25 лет. Свой четвертьвековой юбилей отмечает фонд «Дети России», член Всемирной ассоциации федераций, центров и клубов ЮНЕСКО. По этому случаю в фонде решили вспомнить, каких результатов они добились за это время.
Как рассказали Вечерним ведомостям в БФ «Дети России», только 436 миллионов рублей они собрали на помощь тяжелобольным детям в рамках проекта «Ты ему нужен». Более 262 миллионами фонд помог Детской городской клинической больнице №9 Екатеринбурга сделать ремонт, провести реконструкцию, а также приобрести новое и современное оборудование. Ещё 51 миллион получил Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ на покупку высокотехнологичных приборов.
Кроме этого, 13 миллионов были направлены учреждениям социальной помощи населению и более 5 миллионов рублей – образовательным организациям. На эти деньги закупалось новое оборудование, мебель, приспособления для творчества и спорта.
Там также отметили, что они сами принимают активное участие в организации турниров. Так, сегодня под эгидой фонда проходят Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор», а также соревнования для детей, которые справились с онкологией, и их семей «Я победитель», и другие.
Кроме этого, в 2023 года фонд вместе с ОДКБ запустил постоянный проект поддержки безвозмездного донорства крови «Я донор».
Как рассказали Вечерним ведомостям в БФ «Дети России», только 436 миллионов рублей они собрали на помощь тяжелобольным детям в рамках проекта «Ты ему нужен». Более 262 миллионами фонд помог Детской городской клинической больнице №9 Екатеринбурга сделать ремонт, провести реконструкцию, а также приобрести новое и современное оборудование. Ещё 51 миллион получил Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ на покупку высокотехнологичных приборов.
Кроме этого, 13 миллионов были направлены учреждениям социальной помощи населению и более 5 миллионов рублей – образовательным организациям. На эти деньги закупалось новое оборудование, мебель, приспособления для творчества и спорта.
Предоставлено фондом «Дети России»
«За 25 лет работы фонд наработал эффективные механизмы оказания и системной, и адресной помощи. Благодаря программам стипендий высоко взошла и засияла шахматная звёздочка Тимура Фахрутдинова. В 2014 году он завоевал титул чемпиона Европы среди юношей и был удостоен звания мастера ФИДЕ. В 2016 повторил успех и вновь поднялся на высшую ступень континентального первенства. На смену ему сегодня пришли новые подопечные фонда – победитель юношеского первенства мира Прохор Москвинов и победитель первенства Азии Алексей Прохоров»,
– сказали в благотворительном фонде.
Там также отметили, что они сами принимают активное участие в организации турниров. Так, сегодня под эгидой фонда проходят Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор», а также соревнования для детей, которые справились с онкологией, и их семей «Я победитель», и другие.
Кроме этого, в 2023 года фонд вместе с ОДКБ запустил постоянный проект поддержки безвозмездного донорства крови «Я донор».
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