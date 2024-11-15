25 лет исполнилось уральскому благотворительному фонду «Дети России»

Предоставлено фондом «Дети России»





– сказали в благотворительном фонде. «За 25 лет работы фонд наработал эффективные механизмы оказания и системной, и адресной помощи. Благодаря программам стипендий высоко взошла и засияла шахматная звёздочка Тимура Фахрутдинова. В 2014 году он завоевал титул чемпиона Европы среди юношей и был удостоен звания мастера ФИДЕ. В 2016 повторил успех и вновь поднялся на высшую ступень континентального первенства. На смену ему сегодня пришли новые подопечные фонда – победитель юношеского первенства мира Прохор Москвинов и победитель первенства Азии Алексей Прохоров»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 21 ноября, одной из старейших благотворительных организаций Урала исполняется 25 лет. Свой четвертьвековой юбилей отмечает фонд «Дети России», член Всемирной ассоциации федераций, центров и клубов ЮНЕСКО. По этому случаю в фонде решили вспомнить, каких результатов они добились за это время.Как рассказали Вечерним ведомостям в БФ «Дети России», только 436 миллионов рублей они собрали на помощь тяжелобольным детям в рамках проекта «Ты ему нужен». Более 262 миллионами фонд помог Детской городской клинической больнице №9 Екатеринбурга сделать ремонт, провести реконструкцию, а также приобрести новое и современное оборудование. Ещё 51 миллион получил Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ на покупку высокотехнологичных приборов.Кроме этого, 13 миллионов были направлены учреждениям социальной помощи населению и более 5 миллионов рублей – образовательным организациям. На эти деньги закупалось новое оборудование, мебель, приспособления для творчества и спорта.Там также отметили, что они сами принимают активное участие в организации турниров. Так, сегодня под эгидой фонда проходят Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор», а также соревнования для детей, которые справились с онкологией, и их семей «Я победитель», и другие.Кроме этого, в 2023 года фонд вместе с ОДКБ запустил постоянный проект поддержки безвозмездного донорства крови «Я донор».