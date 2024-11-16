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Проректор УрФУ озвучил причины нежелания студентов рано заводить детей
Скрин из видео: ОТВ
Проректор УрФУ по воспитательной работе Дмитрий Лоевский объяснил, почему студенты не хотят рано заводить детей. Так, по его мнению, дело не в деньгах и не в мерах поддержках, в отсутствии необходимости выживать.
Свою позицию он выразил на ОТВ в программе «Акцент».
Дмитрий Лоевский считает, что молодые люди в возрасте 18-19 лет ещё подростки и не понимают, что такое взрослая жизнь с чужим человеком. Также он предположил, что им не хватает психологической поддержки, но не денег, так как на них человек, если он ребёнок, купит игрушки.
Свою позицию он выразил на ОТВ в программе «Акцент».
«Им не хватает взросления. Благодаря последним 20 годам очень спокойной жизни, мы смогли позволить следующему поколению взрослеть позже. Нет необходимости куда-то гнаться зачем-то, выживать»,
– сказал Лоевский.
Дмитрий Лоевский считает, что молодые люди в возрасте 18-19 лет ещё подростки и не понимают, что такое взрослая жизнь с чужим человеком. Также он предположил, что им не хватает психологической поддержки, но не денег, так как на них человек, если он ребёнок, купит игрушки.
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