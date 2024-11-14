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В квартире дома на Первомайской в Екатеринбурге убили двух человек

13.53 Четверг, 21 ноября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в квартире дома на улице Первомайской неизвестный жестоко расправился с мужчиной и женщиной. Их нашли лежащими в луже крови.

По данным Ura.ru, убитые – 42-летняя хозяйка квартиры и 45-летний гость дамы. Женщину ударили ножом в бок не менее трёх раз ударили в бок и в бедро, и у неё сломаны рёбра. Мужчина был ранен в спину, также у него деформирована грудная клетка.

Известно, что около года назад на глазах у погибшей убили её гражданского мужа. Любовник застал его с ней в постели и устроил расправу, а она якобы ещё и помогла ему с этим, но всю вину на себя взял мужчина, пишет информационное агентство.

Сейчас в любовной трагедии подозревается участник боевых действий, который, как предполагается, убил женщину из ревности. По некоторой информации, он уже трижды был судим.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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21:08 На Авито добавят функции покупок в кредит и рассрочку
20:50 Покойник за рулём иномарки угодил в ДТП в Екатеринбурге
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19:34 В Екатеринбурге начинается Неделя краеведческой генеалогии
19:11 Екатеринбургский зооприют спас кота от эвтаназии, теперь спасает от травм
18:47 Двух нарушителей миграционного законодательства нашли в Кировском районе Екатеринбурга
18:25 Гололедица и снегопады ожидаются в Свердловской области
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