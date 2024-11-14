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В квартире дома на Первомайской в Екатеринбурге убили двух человек
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в квартире дома на улице Первомайской неизвестный жестоко расправился с мужчиной и женщиной. Их нашли лежащими в луже крови.
По данным Ura.ru, убитые – 42-летняя хозяйка квартиры и 45-летний гость дамы. Женщину ударили ножом в бок не менее трёх раз ударили в бок и в бедро, и у неё сломаны рёбра. Мужчина был ранен в спину, также у него деформирована грудная клетка.
Известно, что около года назад на глазах у погибшей убили её гражданского мужа. Любовник застал его с ней в постели и устроил расправу, а она якобы ещё и помогла ему с этим, но всю вину на себя взял мужчина, пишет информационное агентство.
Сейчас в любовной трагедии подозревается участник боевых действий, который, как предполагается, убил женщину из ревности. По некоторой информации, он уже трижды был судим.
По данным Ura.ru, убитые – 42-летняя хозяйка квартиры и 45-летний гость дамы. Женщину ударили ножом в бок не менее трёх раз ударили в бок и в бедро, и у неё сломаны рёбра. Мужчина был ранен в спину, также у него деформирована грудная клетка.
Известно, что около года назад на глазах у погибшей убили её гражданского мужа. Любовник застал его с ней в постели и устроил расправу, а она якобы ещё и помогла ему с этим, но всю вину на себя взял мужчина, пишет информационное агентство.
Сейчас в любовной трагедии подозревается участник боевых действий, который, как предполагается, убил женщину из ревности. По некоторой информации, он уже трижды был судим.
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