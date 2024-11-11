На Авито добавят функции покупок в кредит и рассрочку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На Авито появится возможность совершать покупки в кредит и брать в рассрочку. Сейчас новыми функциями может воспользоваться только часть пользователей площадки, но до конца года разработчики обещают сделать их доступными для всех.Покупки в кредит и рассрочку стали возможны на Авито после расширения партнерства с Т-Банком. Теперь опция в тестовом режиме начала действовать на покупку товаров стоимостью до 150 тысяч рублей у частных продавцов.Отмечается, что купить что-либо в кредит или в рассрочку могут только пользователи от 18 до 70 лет с гражданством РФ. Сейчас воспользоваться этой функцией можно при покупке товаров в категориях: электроника, личные вещи, товары для дома и дачи, запчасти, хобби и отдых.«Возможность совершить сделку с частным лицом, используя кредитные средства, востребована пользователями сервиса и позволяет им приобретать желаемый товар сразу, не опасаясь, что его перекупит кто-то другой. Особенно это актуально для тех, кто "охотится" за редкими и уникальными товарами. Для продавцов данная функция поможет ускорить продажу товаров и быстрее находить потенциальных покупателей», – отметила Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам Авито.