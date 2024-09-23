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Екатеринбуржцу со СМА Илье Сорокину выдали жизненно необходимый препарат
Иллюстрация: Юлия Медведева
Екатеринбуржец со СМА Илья Сорокин получил жизненно необходимый препарат «Рисдиплам». Об этом сообщает It's My City со ссылкой на адвоката молодого человека Юлию Липинскую.
Добиваться предоставления необходимого лекарства семье Сорокиных пришлось «с боев» – несмотря на решения суда Минздрав Свердловской области не спешил выдавать препарат. Сорокин и его мама были вынуждены записывать обращение к главе СКР Александру Бастрыкину. Лишь после этого Минздрав пообещал закупить «Рисдиплам».
Ранее в похожей ситуации оказалась другая семья из уральской столицы – Бахтины. Областной Минздрав также проиграл им суд, но не выдавал препарат от СМА более года маленькому Мише. Всё это время его отец Дмитрий Бахтин обивал пороги государственных учреждений и выходил в пикеты, и только летом 2024 года его сыну выдали лекарство.
Добиваться предоставления необходимого лекарства семье Сорокиных пришлось «с боев» – несмотря на решения суда Минздрав Свердловской области не спешил выдавать препарат. Сорокин и его мама были вынуждены записывать обращение к главе СКР Александру Бастрыкину. Лишь после этого Минздрав пообещал закупить «Рисдиплам».
Ранее в похожей ситуации оказалась другая семья из уральской столицы – Бахтины. Областной Минздрав также проиграл им суд, но не выдавал препарат от СМА более года маленькому Мише. Всё это время его отец Дмитрий Бахтин обивал пороги государственных учреждений и выходил в пикеты, и только летом 2024 года его сыну выдали лекарство.
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