Свердловский Минздрав выдал Мише Бахтину со СМА жизненно необходимое лекарство

«Министерство здравоохранения Свердловской области, изучив всю предоставленную нами медицинскую документацию по ребенку, в которой зафиксирована устойчивая положительная динамика и отсутствие нежелательных явлений, принял положительное решение, и врачами коллегиально назначено жизненно необходимое лечение Мише»,

– поблагодарили Бахтины.

«Мы выражаем большую благодарность всем, кто поддерживал и помогал нам на протяжении всего времени. Отдельную благодарность выражаем Министру здравоохранения Свердловской области Карлову Андрею Александровичу за помощь нашему сыну. Всем крепкого здоровья!»,