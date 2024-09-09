Мама 29-летнего екатеринбуржца Ильи Сорокина со СМА записала обращение к Бастрыкину с просьбой помочь

«Но о какой отсрочке может идти речь, когда каждый день без жизненно необходимого лечения у меня погибают тысячи моторных нейронов отвечающих за работу моих мышц в том числе и дыхательных?»,

– вновь задаётся вопросом Илья Сорокин.

«Именно это заключение я просил у врача СОКБ №1 после консилиума. Доктор Смолкин прекрасно знал, что врачебная комиссия не пройдет без его заключения, но все равно отправил меня в поликлинику. Откровенно оттягивая время погружая меня в бюрократическую бездну, цена которой для меня, к сожалению, жизнь. Разве не в интересах больного должен действовать главный невролог области?»,