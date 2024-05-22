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Одиночный пикет Дмитрия Бахтина завершился случайной встречей с вице-губернатором
Фото предоставила Яна Бахтина
Сегодняшний одиночный пикет Дмитрия Бахтина, отца Миши со СМА, закончился случайной встречей с вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым. Когда замгубернатора покидал полпредство УрФО, Дмитрий попытался попросить у него помощи.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» Яна Бахтина, на просьбу Дмитрия об обеспечении маленького Миши необходимыми препаратами Чемезов ответил, что они, областные власти в лице Минздрава Свердловской области и так обеспечивают его всем необходимым.
После того как Дмитрий Бахтин объяснил Чемезову, что семья Бахтиных добывает лекарство исключительно своими силами и средствами благотворителей, а Минздрав Свердловской области отказывается предоставлять «Рисдиплам», вице-губернатор сказал, что он «у него другая информация». После вопроса «А какая у Вас информация?» Чемезов открыл дверь автомобиля со словами: «Ну... зачем я буду вам говорить», сел в машину и уехал – этот момент попал на видео.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» Яна Бахтина, на просьбу Дмитрия об обеспечении маленького Миши необходимыми препаратами Чемезов ответил, что они, областные власти в лице Минздрава Свердловской области и так обеспечивают его всем необходимым.
После того как Дмитрий Бахтин объяснил Чемезову, что семья Бахтиных добывает лекарство исключительно своими силами и средствами благотворителей, а Минздрав Свердловской области отказывается предоставлять «Рисдиплам», вице-губернатор сказал, что он «у него другая информация». После вопроса «А какая у Вас информация?» Чемезов открыл дверь автомобиля со словами: «Ну... зачем я буду вам говорить», сел в машину и уехал – этот момент попал на видео.
«Либо Минздрав обманывает администрацию губернатора и утверждает, что всё же обеспечивает ребёнка-инвалида жизненно необходимым лекарством, либо Чемезов просто что-то не договаривает»,
– сказала Яна Бахтина.
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