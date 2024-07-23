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Свердловских водителей предостерегают от поездок в Челябинскую область
Фото: Владислав Постников
В свердловском управлении ГИБДД рекомендовали водителям отказаться от поездок в Челябинскую область из-за под подтопления трассы «Миасс – Карабаш – Кыштым» с 35-го по 38-й километр.
По данным пресс-группы, причиной подтопления трассы стало резкое повышение уровня воды и прорыв дамбы в Киалимском водохранилище. Напомним, что из-за этого в Челябинской области объявили ЧС. Киалимское водохранилище на реке Большой Киалим переполнилось из-за обильных дождей, грунтовая насыпь не выдержала, и в ней образовалась брешь.
Сообщается, что сейчас движение по трассе «Миасс – Карабаш – Кыштым» закрыто в оба направления.
По данным пресс-группы, причиной подтопления трассы стало резкое повышение уровня воды и прорыв дамбы в Киалимском водохранилище. Напомним, что из-за этого в Челябинской области объявили ЧС. Киалимское водохранилище на реке Большой Киалим переполнилось из-за обильных дождей, грунтовая насыпь не выдержала, и в ней образовалась брешь.
Сообщается, что сейчас движение по трассе «Миасс – Карабаш – Кыштым» закрыто в оба направления.
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