Отец Миши Бахтина со СМА вновь просит Путина спасти его сына





— рассказала Яна Бахтина. «Нас попросили пройти тестирование и осмотр Миши , чтобы оценить ребёнка на сегодняшний день , чтобы назначить лекарство. Мы сбились со счету сколько раз Мишу осматривали врачи, писали в заключениях, что нежелательных явлений не выявлено, фиксировали положительную динамику. Ни у кого нет сомнений, что терапия ребёнку идет только на пользу. На сегодняшний день вопрос по обеспечению лекарственным препаратом Рисдиплам так и не решен»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Дмитрий Бахтин, отец маленького Миши со СМА, вновь обращается к Владимиру Путину с просьбой спасти его сына. С одиночным пикетом сегодня, 22 мая, он вышел к зданию полпреда президента в УрФО.Как рассказали «Вечерним ведомостям» Дмитрий и Яна Бахтины, их сын прошёл осмотр и тестирование по неврологическим шкалам в Областной детской клинической больнице Екатеринбурга, которые просил пройти свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов, обещавший, со слов родителей Миши, помочь в решении вопроса обеспечения ребёнка жизненно ему необходимым лекарством Рисдиплам. Обследование показало положительную динамику после поставленного ранее укола. Однако до сих пор мальчик не обеспечен препаратом.Она также заявила, что они будут продолжать выходить на одиночные пикеты, пока их сына не обеспечат лекарством. В том числе Дмитрий Бахтин готов ехать с пикетом в Москву на Красную Площадь.