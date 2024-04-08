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Суд нашёл законным отказ в регистрации второй инициативной группе по проведению референдума о судьбе Сысертского полигона
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сысертский районный суд отказал второй инициативной группе в оспаривании отказа территориальной избирательной комиссии в проведении референдума по строительству мусорного полигона на юге городского округа.
Напомним, что обращения в районный избирком с просьбой о проведении референдума подавали две инициативной группы. Обе получили отказ из-за технических ошибок (не сошлись паспортные данные), но первой позже группе удалось оспорить решение избиркома в суде. Тогда суд признал отказ зарегистрировать инициативную группу незаконным.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» одна из участниц второй инициативной группы, они намерены подавать апелляцию на решение суда. Общественница также подчеркнула, что жители Сысертского района не против мусорного полигона, указав на то, что они против того, чтобы полигон строили на землях сельскохозяйственного назначения.
Она рассказала, что купила дом в этом районе в 1996 году и, когда вышла на пенсию, перебралась туда, чтобы теперь там жить. С её слов, там всегда выращивали фрукты и овощи, поэтому портить землю мусором нельзя.
Мусорный полигон хотят построить рядом с деревней Андреевка, жители которой опасаются, что из-за полигона закроют скважину, из которой они набирают питьевую воду. Ведь скважины находиться с такими объектами не могут из-за риска попадания в воду вредных веществ. Кроме этого, люди опасаются, что от дороги, которую построят к полигону, будет идти шум и подниматься пыль.
Ранее мы рассказывали о екатеринбурженке, которая купила в этом месте земельный участок и придумала для него экопроект, чтобы жить в экологически чистом месте. Она выходила в одиночный пикет к резиденции губернатора Свердловской области с просьбой организовать встречу с главой региона для обсуждения вопроса строительства полигона.
Ещё одним поводом выступать против мусорного полигона послужил страх перед пожарами, которые, по мнению, местных жителей могут возникать из-за скопления мусора. Люди не верят в то, что на полигоне будут соблюдать пожарную безопасность.
Напомним, что обращения в районный избирком с просьбой о проведении референдума подавали две инициативной группы. Обе получили отказ из-за технических ошибок (не сошлись паспортные данные), но первой позже группе удалось оспорить решение избиркома в суде. Тогда суд признал отказ зарегистрировать инициативную группу незаконным.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» одна из участниц второй инициативной группы, они намерены подавать апелляцию на решение суда. Общественница также подчеркнула, что жители Сысертского района не против мусорного полигона, указав на то, что они против того, чтобы полигон строили на землях сельскохозяйственного назначения.
«Мы все не против полигона, но полигон должен быть на соответствующих площадях. Все прекрасно понимают, что проблема с мусором мировая и что её нужно решать. Но её нужно решать не таким способом. Нельзя размещать полигон там, где нужно растить хлеб и косить траву. Это всегда были земли колхозов и всегда на этих землях выращивали плодовые культуры»,
– объяснила активистка.
Она рассказала, что купила дом в этом районе в 1996 году и, когда вышла на пенсию, перебралась туда, чтобы теперь там жить. С её слов, там всегда выращивали фрукты и овощи, поэтому портить землю мусором нельзя.
Мусорный полигон хотят построить рядом с деревней Андреевка, жители которой опасаются, что из-за полигона закроют скважину, из которой они набирают питьевую воду. Ведь скважины находиться с такими объектами не могут из-за риска попадания в воду вредных веществ. Кроме этого, люди опасаются, что от дороги, которую построят к полигону, будет идти шум и подниматься пыль.
Ранее мы рассказывали о екатеринбурженке, которая купила в этом месте земельный участок и придумала для него экопроект, чтобы жить в экологически чистом месте. Она выходила в одиночный пикет к резиденции губернатора Свердловской области с просьбой организовать встречу с главой региона для обсуждения вопроса строительства полигона.
Ещё одним поводом выступать против мусорного полигона послужил страх перед пожарами, которые, по мнению, местных жителей могут возникать из-за скопления мусора. Люди не верят в то, что на полигоне будут соблюдать пожарную безопасность.
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