Возрастное ограничение 18+

Суд нашёл законным отказ в регистрации второй инициативной группе по проведению референдума о судьбе Сысертского полигона

15.42 Понедельник, 15 апреля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сысертский районный суд отказал второй инициативной группе в оспаривании отказа территориальной избирательной комиссии в проведении референдума по строительству мусорного полигона на юге городского округа.

Напомним, что обращения в районный избирком с просьбой о проведении референдума подавали две инициативной группы. Обе получили отказ из-за технических ошибок (не сошлись паспортные данные), но первой позже группе удалось оспорить решение избиркома в суде. Тогда суд признал отказ зарегистрировать инициативную группу незаконным.

Как сообщила «Вечерним ведомостям» одна из участниц второй инициативной группы, они намерены подавать апелляцию на решение суда. Общественница также подчеркнула, что жители Сысертского района не против мусорного полигона, указав на то, что они против того, чтобы полигон строили на землях сельскохозяйственного назначения.

«Мы все не против полигона, но полигон должен быть на соответствующих площадях. Все прекрасно понимают, что проблема с мусором мировая и что её нужно решать. Но её нужно решать не таким способом. Нельзя размещать полигон там, где нужно растить хлеб и косить траву. Это всегда были земли колхозов и всегда на этих землях выращивали плодовые культуры»,

– объяснила активистка.


Она рассказала, что купила дом в этом районе в 1996 году и, когда вышла на пенсию, перебралась туда, чтобы теперь там жить. С её слов, там всегда выращивали фрукты и овощи, поэтому портить землю мусором нельзя.

Мусорный полигон хотят построить рядом с деревней Андреевка, жители которой опасаются, что из-за полигона закроют скважину, из которой они набирают питьевую воду. Ведь скважины находиться с такими объектами не могут из-за риска попадания в воду вредных веществ. Кроме этого, люди опасаются, что от дороги, которую построят к полигону, будет идти шум и подниматься пыль.

Ранее мы рассказывали о екатеринбурженке, которая купила в этом месте земельный участок и придумала для него экопроект, чтобы жить в экологически чистом месте. Она выходила в одиночный пикет к резиденции губернатора Свердловской области с просьбой организовать встречу с главой региона для обсуждения вопроса строительства полигона.

Ещё одним поводом выступать против мусорного полигона послужил страх перед пожарами, которые, по мнению, местных жителей могут возникать из-за скопления мусора. Люди не верят в то, что на полигоне будут соблюдать пожарную безопасность.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
У резиденции свердловского губернатора продолжаются протесты против мусорного полигона в Сысерти
08 апреля 2024
Екатеринбурженка вышла в пикет к резиденции свердловского губернатора с требованием встречи по вопросу Сысертского полигона
12 апреля 2024
Выставку о «живых» дятловцах в Екатеринбурге продлили
08 апреля 2024
«Талый ключ» выплатит почти 800 тысяч рублей за травму маленького уральца
11 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом

Прения сторон в Кировском суде Екатеринбурга длились больше шести часов. Собрали главное
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:43 Травмированный в Екатеринбурге иномаркой подросток получит 3 миллиона рублей
20:28 В екатеринбургский приют «Клякса» попал ирбитский кот без языка
20:28 Екатеринбуржец, лишившийся по несчастью жизненно важного инструмента, собирает средства на новый
20:04 Памятник прародителю фотодела на Урале появится на Михайловском кладбище
19:22 Серовскую чиновницу уличили в нанесении ущерба городскому бюджету
18:51 Родители учеников «сдали» точку сбыта курева и алкоголя возле екатеринбургской школы
17:54 С начала года от укусов клещей пострадал 181 житель Свердловской области
17:35 В двух свердловских школах с 1 сентября откроются медицинские классы
16:55 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения нескольких человек на мужчину с собачкой
16:25 Свердловское МЧС опровергло информацию о затопленных участках в Невьянске
16:06 «Курьера-ухажёра», преследовавшего екатеринбурженку, уволили
15:42 Суд нашёл законным отказ в регистрации второй инициативной группе по проведению референдума о судьбе Сысертского полигона
14:33 Свердловское МЧС объявило предупреждение о сильном ветре 16 апреля
13:46 Суд обязал Wildberries выплатить почти полмиллиона рублей за продажу екатеринбуржцу неисправного компьютера
13:24 Кольцовские таможенники не дали увезти в Баку незадекларированный инкубатор для цыплят
12:46 В Екатеринбурге несколько парней напали на мужчину с собакой
12:14 Ещё на одной станции екатеринбургского метро заменили турникеты
11:42 В Екатеринбурге вынесли приговор египтянину, обманувшему знакомого
11:15 В Екатеринбурге на Вторчермете под колёса легковушки угодил пешеход
10:33 После доставки еды на дом екатеринбурженку начал преследовать курьер
10:01 Конфликт между сожителями закончился поножовщиной в Екатеринбурге
09:25 О дождях и сильном ветре предупреждают синоптики жителей Свердловской области
18:23 ФК «Урал» на последних минутах вырвал победу в матче с одним из лидеров РПЛ
17:46 Екатеринбург может остаться без федеральных денег на благоустройство из-за низкой активности граждан
16:30 В Екатеринбурге в квартире было обнаружено тело 15-летней школьницы
15:52 В Академическом районе Екатеринбурга планируется возведение храма
Все новости Свердловской области
18:27 Дептранс Москвы: со столичных тротуаров эвакуировали 465 люксовых иномарок
17:37 В Дагестане ОПГ похитила 2,8 миллиарда рублей, выделенных на систему учета электроэнергии
16:40 В СК возбудили уголовное дело после взрыва внедорожника в Москве
16:08 В Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, есть пострадавший
15:05 Глава Оренбурга: в городе звучит сирена, проводится массовая эвакуация
14:23 В поселке под Оренбургом объявили полную эвакуацию жителей в связи с риском прорыва дамбы
13:53 МЧС: в Орске восстановили прорванный участок дамбы
12:23 В центре Уфы произошла стрельба
16:41 В ЦБ предложили шесть мер для борьбы с бедностью в России
15:28 На Авито опубликовали две тысячи предложений о бесплатной помощи пострадавшим от паводка
10:19 В Оренбурге уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 81 см
19:38 Губернатор Оренбургской области на встрече с жителями подтопленных территорий потребовал убрать телефоны
18:37 В Курганской области из-за паводка вводят ЧС регионального уровня
18:21 В оренбургском поселке Паника течением смыло железобетонный мост
18:08 В Нью-Йорке прошла демонстрация с призывом освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа
16:49 В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации
16:37 МЧС: в Тульской области подтоплены 13 мостов
14:27 Глава Оренбурга заявил, что ситуация с паводком будет только ухудшаться
13:25 Губернатор Паслер сообщил об эвакуации жителей Новотроицка
12:22 В Курганской области проводят превентивную эвакуацию населения
12:00 Власти Орска решили эвакуировать жителей поселка Лесоторговый
10:28 В Оренбургской области в зону подтопления попали более 10 тысяч жилых домов
20:17 В России запустили чат-бот для борьбы с домашним насилием
18:52 Глава алтайского сельсовета проплыл по затопленной улице, чтобы обратить внимание на проблему с паводком
16:35 Минсельхоз: российский АПК покинули более 200 тысяч работников за год
15:37 В департаменте образования Москвы рассказали подробности об обрушении потолков в двух школах
Все новости России и мира
20:43 Травмированный в Екатеринбурге иномаркой подросток получит 3 миллиона рублей
20:28 В екатеринбургский приют «Клякса» попал ирбитский кот без языка
20:28 Екатеринбуржец, лишившийся по несчастью жизненно важного инструмента, собирает средства на новый
20:04 Памятник прародителю фотодела на Урале появится на Михайловском кладбище
19:22 Серовскую чиновницу уличили в нанесении ущерба городскому бюджету
18:51 Родители учеников «сдали» точку сбыта курева и алкоголя возле екатеринбургской школы
17:54 С начала года от укусов клещей пострадал 181 житель Свердловской области
17:35 В двух свердловских школах с 1 сентября откроются медицинские классы
16:55 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения нескольких человек на мужчину с собачкой
16:26 Валерий Сухих: «Парламент был и остается площадкой для поиска наиболее эффективного решения ключевых вопросов развития Прикамья»
16:25 Свердловское МЧС опровергло информацию о затопленных участках в Невьянске
16:06 «Курьера-ухажёра», преследовавшего екатеринбурженку, уволили
15:42 Суд нашёл законным отказ в регистрации второй инициативной группе по проведению референдума о судьбе Сысертского полигона
14:33 Свердловское МЧС объявило предупреждение о сильном ветре 16 апреля
14:27 Росреестр Прикамья разъясняет, какие документы необходимы для регистрации договора аренды нежилого помещения
14:24 В «Горьковке» пройдут творческие встречи
13:46 Суд обязал Wildberries выплатить почти полмиллиона рублей за продажу екатеринбуржцу неисправного компьютера
13:24 Кольцовские таможенники не дали увезти в Баку незадекларированный инкубатор для цыплят
12:46 В Екатеринбурге несколько парней напали на мужчину с собакой
12:14 Ещё на одной станции екатеринбургского метро заменили турникеты
11:42 В Екатеринбурге вынесли приговор египтянину, обманувшему знакомого
11:15 В Екатеринбурге на Вторчермете под колёса легковушки угодил пешеход
10:33 После доставки еды на дом екатеринбурженку начал преследовать курьер
10:06 Ради квартир и машин пермяки гасят крупные долги
10:01 Конфликт между сожителями закончился поножовщиной в Екатеринбурге
09:25 О дождях и сильном ветре предупреждают синоптики жителей Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK