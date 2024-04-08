Суд нашёл законным отказ в регистрации второй инициативной группе по проведению референдума о судьбе Сысертского полигона

– объяснила активистка.

«Мы все не против полигона, но полигон должен быть на соответствующих площадях. Все прекрасно понимают, что проблема с мусором мировая и что её нужно решать. Но её нужно решать не таким способом. Нельзя размещать полигон там, где нужно растить хлеб и косить траву. Это всегда были земли колхозов и всегда на этих землях выращивали плодовые культуры»,