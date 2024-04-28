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У жителей Свердловской области остался один день на голосование за благоустройство парков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня последний день, когда жители Свердловской области могут проголосовать за зелёные зоны, у которых есть шанс получить финансирование из федерального бюджета на благоустройство в следующем году.
Как сообщили в департаменте информационной политики, лидерами голосования стали Волчанский городской округ, городские округа Верхняя Тура, Красноуфимск, Среднеуральск, Верхний Тагил. Отмечается, что в этом году в проекте приняли участие свыше одного миллиона человек.
Екатеринбург на момент публикации этой новости едва набрал 300 тысяч голосов из 380 необходимых – 30% от населения города в возрасте от 14 лет – для получения финансирования на реализацию проекта. Вероятно, уже второй год подряд уральская столица не сможет достичь этого показателя.
Как сообщили в департаменте информационной политики, лидерами голосования стали Волчанский городской округ, городские округа Верхняя Тура, Красноуфимск, Среднеуральск, Верхний Тагил. Отмечается, что в этом году в проекте приняли участие свыше одного миллиона человек.
Екатеринбург на момент публикации этой новости едва набрал 300 тысяч голосов из 380 необходимых – 30% от населения города в возрасте от 14 лет – для получения финансирования на реализацию проекта. Вероятно, уже второй год подряд уральская столица не сможет достичь этого показателя.
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