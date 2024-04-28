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У жителей Свердловской области остался один день на голосование за благоустройство парков

12.26 Вторник, 30 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня последний день, когда жители Свердловской области могут проголосовать за зелёные зоны, у которых есть шанс получить финансирование из федерального бюджета на благоустройство в следующем году.

Как сообщили в департаменте информационной политики, лидерами голосования стали Волчанский городской округ, городские округа Верхняя Тура, Красноуфимск, Среднеуральск, Верхний Тагил. Отмечается, что в этом году в проекте приняли участие свыше одного миллиона человек.

Екатеринбург на момент публикации этой новости едва набрал 300 тысяч голосов из 380 необходимых – 30% от населения города в возрасте от 14 лет – для получения финансирования на реализацию проекта. Вероятно, уже второй год подряд уральская столица не сможет достичь этого показателя.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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19:14 К архитектурным достопримечательностям Екатеринбурга начали «прикладывать подорожник»
18:25 Пожарные машины из разных эпох проехались по Екатеринбургу
16:53 Двух мальчиков сбили на 2-ой Новосибирской в Екатеринбурге
15:52 Свердловское МЧС предупредило о сильном дожде ночью 1 мая
15:40 С 1 мая по свердловским дорогам начнут ездить 299 новых автобусов
15:14 В Екатеринбурге в лесу у «Веера» на девушку напала бродячая стая
14:14 В Свердловской области за сутки поймали 23 нарушителя особого противопожарного режима
13:31 В Екатеринбурге на ЖБИ нашли изнасилованную кошку
12:50 Уральская столица вслед за Сочи открыла парусные соревнования
12:26 У жителей Свердловской области остался один день на голосование за благоустройство парков
10:55 Жителю Богдановичского района грозит уголовное дело за езду без водительских прав
09:55 Огнеборцы спасли 11 человек при пожаре в екатеринбургской пятиэтажке
21:04 В майские парковаться на платных парковках Екатеринбурга можно бесплатно
20:50 В выходные на Широкой Речке школьниц атаковала мусорная площадка
20:14 Новые бесплатные туалеты для общественного пользования появились в Екатеринбурге
19:42 Екатеринбург присоединился к Дню танца
19:21 ФК «Урал» после матча в Казани опустился в зону прямого вылета из РПЛ
19:05 Ветер оставил свердловские города без электричества и Екатеринбург — без светофора
18:32 Смошенничавший на многие миллионы рублей екатеринбуржец отправится в колонию
17:09 В свердловском посёлке Билимбай мать ударила дочку кочергой
16:48 В Верхней Туре осуждённые на исправительные работы убрались на городском кладбище
15:54 «Бессмертный полк» в Свердловской области пройдёт в онлайн-формате
15:05 В Екатеринбурге школьница на электросамокате врезалась в прохожего и сломала нос
14:00 В Первоуральске мужчина прыгнул на «Газель», чтобы остановить нетрезвого водителя
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