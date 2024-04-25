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С 1 мая по свердловским дорогам начнут ездить 299 новых автобусов
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Все 299 автобусов, которые закупили ещё зимой в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», уже завтра, 1 мая, выедут на дороги Свердловской области.
По словам заместителя начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Данила Засыпкина, обновление автобусного парка позволило учесть пожелания и замечания к работе общественного транспорта жителей Красноуфимского района. Они неоднократно жаловались на морально и технически устаревшие тесные «газельки», а также на нерегулярность рейсов. Заявляется, что теперь эти вопросы удалось решить.
Еще одним важным изменением стало согласование расписания межмуниципальных маршрутов, по которым будут ездить автобусы, с утренним временем отправления «Ласточки» из Красноуфимска в Екатеринбург и её прибытием в вечернее время.
По словам заместителя начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Данила Засыпкина, обновление автобусного парка позволило учесть пожелания и замечания к работе общественного транспорта жителей Красноуфимского района. Они неоднократно жаловались на морально и технически устаревшие тесные «газельки», а также на нерегулярность рейсов. Заявляется, что теперь эти вопросы удалось решить.
Еще одним важным изменением стало согласование расписания межмуниципальных маршрутов, по которым будут ездить автобусы, с утренним временем отправления «Ласточки» из Красноуфимска в Екатеринбург и её прибытием в вечернее время.
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