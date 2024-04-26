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Жителю Богдановичского района грозит уголовное дело за езду без водительских прав
Скрин из видео: УГИБДД по Свердловской области
В селе Троицкое на улице Ленина в Богдановичском районе экипажем ДПС был обнаружен оставленный на краю проезжей части автобус Ford Transit, который, как выяснилось, принадлежит местному жителю, ранее лишенному водительских прав.
Мужчина был лишён прав на вождения из-за того, что передавал свою машину нетрезвому товарищу, который сам неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами без водительский прав. Однако сам по себе этот автобус не мог вдруг появиться на дороге, поэтому автоинспекторы усмотрели в действиях его владельца состав преступления, предусмотренного части 3 статьи 264.1 УК РФ.
Мужчина был лишён прав на вождения из-за того, что передавал свою машину нетрезвому товарищу, который сам неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами без водительский прав. Однако сам по себе этот автобус не мог вдруг появиться на дороге, поэтому автоинспекторы усмотрели в действиях его владельца состав преступления, предусмотренного части 3 статьи 264.1 УК РФ.
«В отношении гражданина были составлены все необходимые процессуальные документы и собраны материалы для возбуждения уголовного дела»,
– сообщили в свердловском УГИБДД.
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