Жителю Богдановичского района грозит уголовное дело за езду без водительских прав





– сообщили в свердловском УГИБДД. «В отношении гражданина были составлены все необходимые процессуальные документы и собраны материалы для возбуждения уголовного дела»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В селе Троицкое на улице Ленина в Богдановичском районе экипажем ДПС был обнаружен оставленный на краю проезжей части автобус Ford Transit, который, как выяснилось, принадлежит местному жителю, ранее лишенному водительских прав.Мужчина был лишён прав на вождения из-за того, что передавал свою машину нетрезвому товарищу, который сам неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами без водительский прав. Однако сам по себе этот автобус не мог вдруг появиться на дороге, поэтому автоинспекторы усмотрели в действиях его владельца состав преступления, предусмотренного части 3 статьи 264.1 УК РФ.