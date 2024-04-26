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В Первоуральске мужчина прыгнул на «Газель», чтобы остановить нетрезвого водителя
Скрины из видео: «Инцидент Первоуральск»
В Первоуральске местный житель запрыгнул на «Газель» и разбил окно, чтобы остановить пьяного водителя, который наворачивал круги по двору, где играли дети.
Как сообщает «Инцидент Первоуральск», героем без плаща оказался отец одного из ребят, игравших на детской площадке. Опасаясь за жизнь собственного ребёнка, он решил самостоятельно остановить «шумахера», после чего нарушителя задержали подоспевшие сотрудники ГИБДД.
Как сообщает «Инцидент Первоуральск», героем без плаща оказался отец одного из ребят, игравших на детской площадке. Опасаясь за жизнь собственного ребёнка, он решил самостоятельно остановить «шумахера», после чего нарушителя задержали подоспевшие сотрудники ГИБДД.
«Инспекторы составили в отношении водителя ГАЗ-32217 материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за неповиновения сотруднику полиции. Гражданину грозит крупный штраф, лишение права управления транспортом на срок до 2 лет, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов»,
– сообщили в ГИБДД.
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