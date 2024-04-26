В Первоуральске мужчина прыгнул на «Газель», чтобы остановить нетрезвого водителя

– сообщили в ГИБДД.

«Инспекторы составили в отношении водителя ГАЗ-32217 материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за неповиновения сотруднику полиции. Гражданину грозит крупный штраф, лишение права управления транспортом на срок до 2 лет, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов»,