ФК «Урал» после матча в Казани опустился в зону прямого вылета из РПЛ

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Футбольный клуб «Урал» проводил в понедельник, 29 апреля матч 26-го тура РПЛ. Екатеринбуржцы встречались на выезде с «Рубином» из Казани.Перед началом встречи «Урал» располагался на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице. Конкуренты екатеринбуржцев в борьбе за выживание в РПЛ – калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат» – накануне выиграли свои матчи 26-го тура, одержав победы над ЦСКА (3-1) и «Пари НН» (5-1) соответственно. Чтобы покинуть зону прямого вылета и подняться хотя бы в зону стыковых матчей, «Уралу» необходимо было одерживать победу в Казани. К сожалению для уральских болельщиков, подопечным Виктора Гончаренко сделать этого не удалось.В первом тайме «Рубин» имел игровое преимущество. И в концовке первой половины его удалось воплотить в гол – мяч в ворота Ильи Помазуна забил албанский нападающий казанцев Мирлинд Даку. На перерыв команды ушли при счёте 1-0.Во втором тайме позиционным преимуществом уже владели екатеринбуржцы. В концовке второй половины матча «Уралу» удалось сравнять счёт – после подачи верхом Андрея Егорычева на 86-й минуте хорватский защитник Сильвие Бегич выпрыгнул выше всех и переправил мяч в ворота казанцев. Тем самым установив итоговый счёт матча — 1-1.Ничья позволила набрать «Уралу» всего одно очко, которого не хватило, чтобы подняться из зоны вылета – екатеринбургский клуб за четыре тура до конца расположился на 15-м месте в РПЛ с 25 очками. Ниже только «Сочи», а у ближайших конкурентов – «Балтики», «Факела» и «Оренбурга» – по 26 очков («Факел» и «Оренбург» при этом свои матчи 26-го тура пока не сыграли и ещё могут набрать очки). В ближайших трёх матчах чемпионата «Уралу» предстоят очные встречи со всеми этими тремя соперниками, а в последнем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют с ЦСКА. Вероятно, этот матч и определит, где начнёт следующий сезон клуб из Екатеринбурга — в Премьер-лиге или в ФНЛ.