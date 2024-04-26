Пожарные машины из разных эпох проехались по Екатеринбургу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Длинную колонну пожарной спецтехники характерно ярко-красного цвета можно было увидеть сегодня в центре Екатеринбурга. Но «пожарки» вовсе не торопились на тушение огня, а неспешно проехались по уральской столице, давая зевакам на себя полюбоваться.Проезд пожарной спецтехники по Екатеринбургу во вторник, 30 апреля, был устроен в связи с некруглым, но всё же юбилеем — 375-летию пожарной охраны России. В автопробеге поучаствовали автомобили и мотоциклы, которые в разные десятилетия были приспособлены под тушение горящих зданий. Всего в колонну, которая путь начала с Площади 1905 года, а закончила возле Ельцин Центра, выстроилась дюжина единиц спецтехники. Помимо техники в автопробеге по екатеринбургским улицам пробежалась и лошадка, везущая на телеге бочку воды, — «спецсредство» дореволюционной эпохи.В финальной точке автопробега всем желающим дали пофотографироваться на фоне раритетных огнеборческих автомобилей. В любительских фотосессиях участвовали и пожарные, по случаю мероприятия надевшие форму разных исторических периодов.