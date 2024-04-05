Возрастное ограничение 18+
Екатеринбурженка вышла в пикет к резиденции свердловского губернатора с требованием встречи по вопросу Сысертского полигона
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня, 12 апреля, с одиночным пикетом к резиденции губернатора Свердловской области вышла жительница Екатеринбурга Елена. Она требует встречи с главой региона по вопросу мусорного полигона, который хотят построить в Сысертском округе.
По словам екатеринбурженки, она приобрела земельный участок на юге Сысертского района и сделала для него экопроект, но её планы стали рушиться после того, как она узнала, что близ деревни Андреевка планируется возведение «экокластера» с мусорным полигоном.
Напомним, строительство «экокластера» продвигает ООО «Экологические системы», близкое к «Корпорации СТС» Артёма Бикова и Алексея Боброва. Строительство полигона поддержал и губернатор Евгений Куйвашев, поэтому жители Сысертского округа уже на протяжении нескольких месяцев пикетируют его резиденцию в Екатеринбурге.
По словам екатеринбурженки, она приобрела земельный участок на юге Сысертского района и сделала для него экопроект, но её планы стали рушиться после того, как она узнала, что близ деревни Андреевка планируется возведение «экокластера» с мусорным полигоном.
Напомним, строительство «экокластера» продвигает ООО «Экологические системы», близкое к «Корпорации СТС» Артёма Бикова и Алексея Боброва. Строительство полигона поддержал и губернатор Евгений Куйвашев, поэтому жители Сысертского округа уже на протяжении нескольких месяцев пикетируют его резиденцию в Екатеринбурге.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жители Сысертского городского округа не перестают выходить в пикеты против строительства мусорного полигона
05 апреля 2024
05 апреля 2024
У резиденции свердловского губернатора продолжаются протесты против мусорного полигона в Сысерти
08 апреля 2024
08 апреля 2024