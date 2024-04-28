Ветер оставил свердловские города без электричества и Екатеринбург — без светофора

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пока то из США, то из Китая поступают жуткие грады со смерчами и ураганами, в Свердловской области ветер тоже хулиганит, пусть и не столь масштабно. Из-за него лишилась светофора одна из улиц в Екатеринбурге, а 40 населённых пунктов окрест остались без электричества.Электричество пропало в четырёх десятках городов и посёлков Свердловской области после того, как ветром повалило деревья возле ЛЭП, а те упали на провода и местами оборвали их. Такие аварии коснулись Ревды, Сысертского, Михайловского, Красноуфимского, Артинского и других районов. Энергетикам в выходные пришлось в срочном порядке высылать ремонтные бригады на устранение обрывов и, надо сказать, справились с восстановлением снабжения населённых пунктов электричеством вполне оперативно.На другом загородном участке — на Челябинском тракте — дерево, упавшее от порыва сильного ветра, перегородило проезжую часть. Движение было заблокировано и начала образовываться пробка. В данном случае положение исправили сами «утопающие» — автомобилисты организовались и поваленное дерево убрали с проезжей части, не дожидаясь помощи ответственных организаций.Меж тем, по Екатеринбургу тоже прошёлся сильный ветер. На одной из улиц он сорвал светофор, а на другой — крышу с частного жилого дома, судя по сообщениям в соцсетях.