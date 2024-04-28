В майские парковаться на платных парковках Екатеринбурга можно бесплатно

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Аттракцион невиданной щедрости от екатеринбургской мэрии: в городе отменена плата за парковку на площадках, оснащённых паркоматами. Отмена продлится две недели.На самом деле, за этой щедростью скрывается особый интерес — администрация города надеется отменой платы за парковку дополнительно стимулировать екатеринбуржцев в майские праздники приезжать в центр города, посещать различные музеи, развлекательные заведения и заведения общепита. Но всё равно, автомобилистам приятно, конечно. Хотя, плата за парковочные места не так уж и велика — 30 рублей в час. Штраф за неуплату тоже не особо страшный (от 1000 до 3000 рублей).Мэрский указ об отмене платы за парковку действовать начал уже в минувшие выходные. А закончится его действие через две недели, 12 мая.