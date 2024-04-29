В Екатеринбурге школьница на электросамокате врезалась в прохожего и сломала нос





рассказала пострадавшая порталу «Е1». «Я ехала на самокате, и человек резко свернул. Я врезалась. У него телефон из рук выпал, он матом наорал, что ему телефон разбили и ушел»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 15-летняя девушка на электросамокате врезалась в прохожего и серьёзно повредила нос. По словам подростка, мужчина сам виноват так как резко свернул в её сторону.Она также заявила, что мужчина не пострадал, а её возле столкновения с ним увезли на скорой. В больнице, сказали, что у неё перелом носа – на 2 мая назначили операцию.