Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге школьница на электросамокате врезалась в прохожего и сломала нос
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 15-летняя девушка на электросамокате врезалась в прохожего и серьёзно повредила нос. По словам подростка, мужчина сам виноват так как резко свернул в её сторону.
Она также заявила, что мужчина не пострадал, а её возле столкновения с ним увезли на скорой. В больнице, сказали, что у неё перелом носа – на 2 мая назначили операцию.
«Я ехала на самокате, и человек резко свернул. Я врезалась. У него телефон из рук выпал, он матом наорал, что ему телефон разбили и ушел»,
– рассказала пострадавшая порталу «Е1».
Она также заявила, что мужчина не пострадал, а её возле столкновения с ним увезли на скорой. В больнице, сказали, что у неё перелом носа – на 2 мая назначили операцию.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Два человека пострадали в ДТП на ЕКАД
29 апреля 2024
29 апреля 2024
Во время массовой драки умер человек в Екатеринбурге
20 апреля 2024
20 апреля 2024