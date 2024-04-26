Возрастное ограничение 18+
В выходные на Широкой Речке школьниц атаковала мусорная площадка
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Деревья и светофоры — не единственные пострадавшие от ветренной погоды в Екатеринбурге. В минувшие выходные ветер стал причиной ссадин и синяков у пяти несовершеннолетних девочек в жилом микрорайоне Широкая Речка.
Пять школьниц прогуливались днём в воскресенье, 28 апреля, по территории Широкой Речки. Они проходили по улице Карасьевской, когда сильным порывом ветра на них была опрокинута вся конструкция мусорной площадки. Дети пострадали, получив царапины, ссадины, а некоторые — и сотрясение головного мозга. Об этом сразу после случившегося сообщила в соцсетях одна из жительниц микрорайона. А сегодня в ВК-группе «Широкая Речка. Екатеринбург» появилось и короткое видео с уличной камеры наблюдения. На нём, пусть в отдалении, на заднем плане, видно, как металлическая конструкция «атакует» группу детей.
Как сообщают жители микрорайона, установкой мусорной площадки занималась компания-застройщик «ЛСР». Но есть информация и о том, что площадку позже своевольно переустановили владельцы расположенной неподалёку коммерческой бани. По этой версии, при переустановке они ненадёжно закрепили конструкцию, что и позволило ветру легко сдвинуть её и опрокинуть.
Пять школьниц прогуливались днём в воскресенье, 28 апреля, по территории Широкой Речки. Они проходили по улице Карасьевской, когда сильным порывом ветра на них была опрокинута вся конструкция мусорной площадки. Дети пострадали, получив царапины, ссадины, а некоторые — и сотрясение головного мозга. Об этом сразу после случившегося сообщила в соцсетях одна из жительниц микрорайона. А сегодня в ВК-группе «Широкая Речка. Екатеринбург» появилось и короткое видео с уличной камеры наблюдения. На нём, пусть в отдалении, на заднем плане, видно, как металлическая конструкция «атакует» группу детей.
Как сообщают жители микрорайона, установкой мусорной площадки занималась компания-застройщик «ЛСР». Но есть информация и о том, что площадку позже своевольно переустановили владельцы расположенной неподалёку коммерческой бани. По этой версии, при переустановке они ненадёжно закрепили конструкцию, что и позволило ветру легко сдвинуть её и опрокинуть.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области вновь похолодало
29 апреля 2024
29 апреля 2024