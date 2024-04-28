Возрастное ограничение 18+
Екатеринбург присоединился к Дню танца
Афиша праздника День танца
Международный День танца отмечается сегодня, 29 апреля, в культурных средах по всему миру. Екатеринбург, славящийся сильной хореографической школой, в стороне не остался.
День танца тем или иным образом отметили в разных культурных заведениях Свердловской области и Екатеринбурга. Но главной резиденцией праздника на Среднем Урале стало здание бывшего кинотеатра «Колизей». И это логично, если помнить, что теперь здесь обосновался один из сильнейших уральских танцевальных коллективов — «Провинциальные танцы» Татьяны Багановой.
Весь день сегодня посвящён в «Колизее» празднику. В обширную программу включили показы фильмов про танец и танцевальные коллективы, занятия танцевальной лаборатории и, разумеется, собственно танцы — как отдельные номера, и так и целые хореографические постановки. Так, сейчас в зрительном зале «Колизея» чередой идут постановки екатеринбуржцев и гостей из Челябинска.
Программа Дня танца в «Колизее» такая насыщенная, что завершится уже затемно. В «ночной» части, которая начнётся в десять вечера, — диджейский сет «Виниловые беспорядки» и коктейльная вечеринка. Завтра же, 30 апреля, День танца в «Колизее» продолжится. С программой второго дня праздника можно ознакомиться на сайте «Провинциальных танцев».
День танца тем или иным образом отметили в разных культурных заведениях Свердловской области и Екатеринбурга. Но главной резиденцией праздника на Среднем Урале стало здание бывшего кинотеатра «Колизей». И это логично, если помнить, что теперь здесь обосновался один из сильнейших уральских танцевальных коллективов — «Провинциальные танцы» Татьяны Багановой.
Весь день сегодня посвящён в «Колизее» празднику. В обширную программу включили показы фильмов про танец и танцевальные коллективы, занятия танцевальной лаборатории и, разумеется, собственно танцы — как отдельные номера, и так и целые хореографические постановки. Так, сейчас в зрительном зале «Колизея» чередой идут постановки екатеринбуржцев и гостей из Челябинска.
Программа Дня танца в «Колизее» такая насыщенная, что завершится уже затемно. В «ночной» части, которая начнётся в десять вечера, — диджейский сет «Виниловые беспорядки» и коктейльная вечеринка. Завтра же, 30 апреля, День танца в «Колизее» продолжится. С программой второго дня праздника можно ознакомиться на сайте «Провинциальных танцев».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Забег «Майская гроза» пройдёт в Екатеринбурге 28 апреля
22 апреля 2024
22 апреля 2024
К памятнику Ельцина в Екатеринбурге возложили цветы
23 апреля 2024
23 апреля 2024