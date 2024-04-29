В Екатеринбурге в лесу у «Веера» на девушку напала бродячая стая





рассказала девушка изданию «Инцидент Екатеринбург». «Я гуляла в лесочке и выходила уже из него. Уже стемнело. Я шла спокойно, и навстречу мне выбежало около пяти собак. Они кружили вокруг меня, а потом одна из них укусила меня, и я начала звать на помощь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на выходе из леса около «Веера» в районе улицы Шефской на местную жительницу напала стая бездомных собак. Спас горожанку от беспризорных животных случайный прохожий.В результате девушке пришлось обращаться в травмпункт, чтобы ей обработали раны и поставили укол от бешенства.