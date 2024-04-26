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В Верхней Туре осуждённые на исправительные работы убрались на городском кладбище
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Осуждённые из исправительного центра ГУФСИН Верхней Туры приняли участие в субботнике и убрались на территории городского кладбища.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко, этот исправительный центр работает с 2022 года. Назначенные туда осуждённые трудятся на машиностроительном предприяти, где, как утверждаются, у мужчин рекордно высокие зарплаты.
Он также добавил, что эти осуждённые ранее участвовали в уборке городской набережной реки Туры.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко, этот исправительный центр работает с 2022 года. Назначенные туда осуждённые трудятся на машиностроительном предприяти, где, как утверждаются, у мужчин рекордно высокие зарплаты.
«Один из осуждённых в этом году заработал 308 тысяч рублей за месяц. Осуждённые данного исправцентра приобретают в собственность дома и квартиры»,
– заявил Александр Левченко.
Он также добавил, что эти осуждённые ранее участвовали в уборке городской набережной реки Туры.
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