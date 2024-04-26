В Верхней Туре осуждённые на исправительные работы убрались на городском кладбище





– заявил Александр Левченко. «Один из осуждённых в этом году заработал 308 тысяч рублей за месяц. Осуждённые данного исправцентра приобретают в собственность дома и квартиры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Осуждённые из исправительного центра ГУФСИН Верхней Туры приняли участие в субботнике и убрались на территории городского кладбища.Как рассказал «Вечерним ведомостям» пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко, этот исправительный центр работает с 2022 года. Назначенные туда осуждённые трудятся на машиностроительном предприяти, где, как утверждаются, у мужчин рекордно высокие зарплаты.Он также добавил, что эти осуждённые ранее участвовали в уборке городской набережной реки Туры.