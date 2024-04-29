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К архитектурным достопримечательностям Екатеринбурга начали «прикладывать подорожник»
Фото: «Том Сойер Фест»
Команда известного проекта «Том Сойер Фест» запустила необычную акцию среди уральцев. К видным, знаковым строениям Екатеринбурга и населённых пунктов Свердловской области предложено «прикладывать подорожник» с надеждой оздоровить ситуацию, сложившуюся с охраной местной истории.
«Приложи подорожник» — так называется флешмоб, объявленный фондом «Наследие. Фонд Том Сойер Феста». Желающие присоединиться к акции, должны вырезать из бумаги фигуру, символизирующую лист растения и сфотографировать её на фоне того строения, которому предлагается присвоить статус особо охраняемого. В Екатеринбурге первым таким строением стал многострадальный Дом Топоркова.
Присланные в адрес «Том Сойер Феста» «домики с подорожником» послужат основой для составления списка тех зданий, которые особенно дороги жителям городов, сёл и деревень Свердловской области. А главное, в администрации населённых пунктов от команды проектов будут рассылаться просьбы придать этим строениям охранный статус, например, путём включения их в реестр объектов культурного наследия.
На запуск акции, «томсойерцев», во многом, подвигла печальная история с Домом Топоркова в Екатеринбурге. Напомним, это симпатичное старинное здание заботливо было отремонтировано в рамках «Том Сойер Феста», а потом неожиданно подверглось сносу и едва не было окончательно уничтожено владельцем. Сейчас судьба полуразрушенного дома на улице Чернышевского находится в подвешенной позиции.
«Приложи подорожник» — так называется флешмоб, объявленный фондом «Наследие. Фонд Том Сойер Феста». Желающие присоединиться к акции, должны вырезать из бумаги фигуру, символизирующую лист растения и сфотографировать её на фоне того строения, которому предлагается присвоить статус особо охраняемого. В Екатеринбурге первым таким строением стал многострадальный Дом Топоркова.
Присланные в адрес «Том Сойер Феста» «домики с подорожником» послужат основой для составления списка тех зданий, которые особенно дороги жителям городов, сёл и деревень Свердловской области. А главное, в администрации населённых пунктов от команды проектов будут рассылаться просьбы придать этим строениям охранный статус, например, путём включения их в реестр объектов культурного наследия.
На запуск акции, «томсойерцев», во многом, подвигла печальная история с Домом Топоркова в Екатеринбурге. Напомним, это симпатичное старинное здание заботливо было отремонтировано в рамках «Том Сойер Феста», а потом неожиданно подверглось сносу и едва не было окончательно уничтожено владельцем. Сейчас судьба полуразрушенного дома на улице Чернышевского находится в подвешенной позиции.
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