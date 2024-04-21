Двух мальчиков сбили на 2-ой Новосибирской в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Двое мальчиков 2013 года рождения пострадали в массовой аварии в районе 47-го дома на 2-ой Новосибирской в Екатеринбурге. Их с места ДТП увезли в ДГКБ 9 для оказания помощи.По предварительным данным, 22-летняя водительница машины Honda со стажем вождения 1 год проехала перекрёсток улиц 2-ая Новосибирская – Окружная на «красный» сигнал светофора и столкнулась с «Газелью» и с Lada Granta, которую от удара вынесло на тротуар, где в этот момент шли два мальчика. В результате ДТП они получили травмы колен, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.В пресс-группе также добавили, что «молодым» водителям важно вдвойне увеличивать концентрацию внимания при вождении, а также отказываться от опасных и необдуманных манёвров при участии в дорожном процессе.