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Уральская столица вслед за Сочи открыла парусные соревнования
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вслед за Сочи проводят первый чемпионат города по парусному спорту в классе яхт SB20. Он будет проходить в течение двух дней, с 30 апреля по 1 мая.
Как отметили в пресс-службе мэрии, эти соревнования стали крупнейшим парусным проектом масштабного цикла «Кубок Уральских озёр». Они проходят при поддержке городской администрации.
Кроме этого, чемпионат решили посвятить 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Старт, данный в центре столицы Урала, открывает парусный сезон во всей России. Екатеринбург первый в стране после Сочи проводит официальную парусную регату в 2024 году. 1-й этап "Кубка Уральских озёр" уже в 8-й раз украсит парусами центр города»,
– рассказали организаторы.
Как отметили в пресс-службе мэрии, эти соревнования стали крупнейшим парусным проектом масштабного цикла «Кубок Уральских озёр». Они проходят при поддержке городской администрации.
Кроме этого, чемпионат решили посвятить 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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