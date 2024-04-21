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Уральская столица вслед за Сочи открыла парусные соревнования

12.50 Вторник, 30 апреля 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вслед за Сочи проводят первый чемпионат города по парусному спорту в классе яхт SB20. Он будет проходить в течение двух дней, с 30 апреля по 1 мая.

«Старт, данный в центре столицы Урала, открывает парусный сезон во всей России. Екатеринбург первый в стране после Сочи проводит официальную парусную регату в 2024 году. 1-й этап "Кубка Уральских озёр" уже в 8-й раз украсит парусами центр города»,

– рассказали организаторы.


Как отметили в пресс-службе мэрии, эти соревнования стали крупнейшим парусным проектом масштабного цикла «Кубок Уральских озёр». Они проходят при поддержке городской администрации.

Кроме этого, чемпионат решили посвятить 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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18:25 Пожарные машины из разных эпох проехались по Екатеринбургу
16:53 Двух мальчиков сбили на 2-ой Новосибирской в Екатеринбурге
15:52 Свердловское МЧС предупредило о сильном дожде ночью 1 мая
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15:14 В Екатеринбурге в лесу у «Веера» на девушку напала бродячая стая
14:14 В Свердловской области за сутки поймали 23 нарушителя особого противопожарного режима
13:31 В Екатеринбурге на ЖБИ нашли изнасилованную кошку
12:50 Уральская столица вслед за Сочи открыла парусные соревнования
12:26 У жителей Свердловской области остался один день на голосование за благоустройство парков
10:55 Жителю Богдановичского района грозит уголовное дело за езду без водительских прав
09:55 Огнеборцы спасли 11 человек при пожаре в екатеринбургской пятиэтажке
21:04 В майские парковаться на платных парковках Екатеринбурга можно бесплатно
20:50 В выходные на Широкой Речке школьниц атаковала мусорная площадка
20:14 Новые бесплатные туалеты для общественного пользования появились в Екатеринбурге
19:42 Екатеринбург присоединился к Дню танца
19:21 ФК «Урал» после матча в Казани опустился в зону прямого вылета из РПЛ
19:05 Ветер оставил свердловские города без электричества и Екатеринбург — без светофора
18:32 Смошенничавший на многие миллионы рублей екатеринбуржец отправится в колонию
17:09 В свердловском посёлке Билимбай мать ударила дочку кочергой
16:48 В Верхней Туре осуждённые на исправительные работы убрались на городском кладбище
15:54 «Бессмертный полк» в Свердловской области пройдёт в онлайн-формате
15:05 В Екатеринбурге школьница на электросамокате врезалась в прохожего и сломала нос
14:00 В Первоуральске мужчина прыгнул на «Газель», чтобы остановить нетрезвого водителя
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