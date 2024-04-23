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Свердловское МЧС предупредило о сильном дожде ночью 1 мая
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС выпустило предупреждение о непогоде 1 мая. Грядущей ночью в регионе ожидаются сильные дожди. Граждан просят быть осторожными.
Владельцам частных домов спасатели рекомендуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, чтобы избежать возможных подтоплений. Туристам, планирующим отдых на природе, посоветовали от него отказаться.
В случае ЧП граждан просят звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Владельцам частных домов спасатели рекомендуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, чтобы избежать возможных подтоплений. Туристам, планирующим отдых на природе, посоветовали от него отказаться.
«Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание»,
– подчеркнули в МЧС.
В случае ЧП граждан просят звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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