Новые бесплатные туалеты для общественного пользования появились в Екатеринбурге

Точки в Екатеринбурге, где установлены шесть новых туалетов, перечислены на городском портале E1.RU:



Парк имени Павлика Морозова (Красноармейская,78А);



Парк XXII Партсъезда;



Парк имени Чкалова (Чкалова,143);



Преображенский парк в Академическом районе;



Парк имени К.Е. Архипова (Академика Бардина, 47);



Набережная Исети (в районе пересечения улиц Горького и Первомайской).

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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ЕМУП «Спецавтобаза» установила новые общественные туалеты в шести точках уральского столицы. Работать они начнут с первого майского дня.Новые туалеты внешне выглядят по-современному и внутри технически-оснащены. В них встроены система обогрева и вентиляция, срабатывающие автоматически. Учтены и интересы людей с физическими ограничениями — к туалетам пристроены пандусы для инвалидных колясок.Всего в Екатеринбурге насчитывается 14 общественных уборных, которыми можно воспользоваться бесплатно. В основном они сосредоточены в центре города, как месте наиболее людном.