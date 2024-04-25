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Новые бесплатные туалеты для общественного пользования появились в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
ЕМУП «Спецавтобаза» установила новые общественные туалеты в шести точках уральского столицы. Работать они начнут с первого майского дня.
Новые туалеты внешне выглядят по-современному и внутри технически-оснащены. В них встроены система обогрева и вентиляция, срабатывающие автоматически. Учтены и интересы людей с физическими ограничениями — к туалетам пристроены пандусы для инвалидных колясок.
Всего в Екатеринбурге насчитывается 14 общественных уборных, которыми можно воспользоваться бесплатно. В основном они сосредоточены в центре города, как месте наиболее людном.
Новые туалеты внешне выглядят по-современному и внутри технически-оснащены. В них встроены система обогрева и вентиляция, срабатывающие автоматически. Учтены и интересы людей с физическими ограничениями — к туалетам пристроены пандусы для инвалидных колясок.
Точки в Екатеринбурге, где установлены шесть новых туалетов, перечислены на городском портале E1.RU:
Парк имени Павлика Морозова (Красноармейская,78А);
Парк XXII Партсъезда;
Парк имени Чкалова (Чкалова,143);
Преображенский парк в Академическом районе;
Парк имени К.Е. Архипова (Академика Бардина, 47);
Набережная Исети (в районе пересечения улиц Горького и Первомайской).
Парк имени Павлика Морозова (Красноармейская,78А);
Парк XXII Партсъезда;
Парк имени Чкалова (Чкалова,143);
Преображенский парк в Академическом районе;
Парк имени К.Е. Архипова (Академика Бардина, 47);
Набережная Исети (в районе пересечения улиц Горького и Первомайской).
Всего в Екатеринбурге насчитывается 14 общественных уборных, которыми можно воспользоваться бесплатно. В основном они сосредоточены в центре города, как месте наиболее людном.
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